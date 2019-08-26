دخول محطة كهربائية جديدة للعمل في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/ ..أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، الاثنين، عن إدخال محطة سيد جميل الثانوية ( ٣٣ / ١١ ك.ف ) الجديدة للعمل في مدينة العمارة.

وقال مدير الفرع جاسم راضي بريدي لـ(المستقلة) أن المحطة الجديدة أدخلت للعمل بعد إنجاز أعمالها من قبل شركة الاناف للمقاولات وافتتاحها من قبل المحافظ علي دواي ، مشيرا، الى ان مشروع انشاء المحطة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام ٢٠١٤ وبمدة عمل ( ٣٦٠ ) يوم.

واشار الى ان ” المحطة ستسهم بفك الاختناقات على محطة الكرامة الثانوية( ٣٣ / ١١ ك.ف ) ، مبينا، بان المحطة سعة ( ٢ × ٣١.٥ ك.ف ) من نوع سيمنز وسيخرج منها ( ١٤ ) مغذي ( ١١ ك.ف ) ، وتحتوي على ( ٦ ) خانات / ٣٣ ك.ف /.

ولفت الى إطلاق التيار الكهربائي ( ٥) مغذيات حاليا لتغذية الاحياء القريبة منها ، موضحا ، بأنها مصممه حسب مواصفات وزارة الكهرباء ومزودة بنظام اتصالات حديثة ( lec اسكادة) يعمل على نظم الاتصالات العالمي وتحوي على لغة تخاطب مع المراقب مزودة بحاسبة صناعية ومنفذ تخاطب مع مركز السيطرة ، لافتا، الى ان دور الفرع كان للإشراف و متابعة الأعمال من خلال دائرة المهندس المقيم .