دخلوا خفية.. اعتقال 6 إيرانيين بالعراق.. أحدهم ظهرت عليه أعراض كورونا

المستقلة /أفادت مصادر أمنية عراقية الاثنين، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 6 إيرانيين كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير رسمية أحدهم ظهر عليه أعراض فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19) في محافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية «ضبطت ستة عمال إيرانيين لا يحملون سمات دخول للعراق في ناحية التون كوبري شمالي كركوك، بعد قيام أحد أصحاب المعامل بطردهم وتقرر احتجازهم لعدم امتلاكهم سمات دخول رسمية وتم نقل 5 منهم للحجر الصحي في منطقة كي وان».

وذكرت المصادر أن «الشخص السادس الذي كان يعاني من أعراض فيروس الأنفلونزا تم نقله إلى مركز التدبير الوبائي بعد الاشتباه به بإصابته بفيروس كورونا».

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة في البلاد إلى 21.

يشار إلى أن إيران، إضافة إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، من بؤر تفشي كوفيد -19.

وأعلنت إيران في وقت سابق من اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 66 والمصابين إلى 1501.