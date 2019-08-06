دبي تستعد لافتتاح أول مطعم للأطفال في العالم

(المستقلة)..بعد النجاح الباهر الذي حققته أول مساحة لعب تعليمية في دبي،OliOli أولي أولي، بدأت الشركة المعمارية Sneha Divias Atelier الحائزة على جوائز عدة العمل على مشروع جديد يركز على الأطفال.

آخر مشاريع شركة التصميم الابتكارية هو مطعم و متجر تحت إسم “White and the Bear/أبيض و الدب”. تتميز ديكورات هذا المطعم بالألوان المحايدة و الإضاءة الخافتة ليخلق جوا لطيفاً يحفز على الإبتكار و التعلم لدى الأطفال على عكس الألوان الساطعة التقليدية التي تسيطر على أماكن لعب الأطفال (التي تبالغ في تحفيز الحواس).

فور دخول الزوار سيلاحظون ذلك التمازج بين المطعم و متجر الإبتكار بكامل السلاسة، بينما الدور الثاني سيخصص لمنطقة للقراءة ومنطقة ورش تعليمية.

“يجمع هذا المكان ثلاث أفكار أحبهم جداً – المطعم و متجر الإبتكار و الورش. فهو كحلم يتحقق” علقت هناء الملا مؤسسة White and the Bear. “الطعام يقدم بطريقة فريدة حتى يروق للأطفال. إنهم عادة ما يرفضون أكل الأطعمة الصحية في البيت و لكن عندما يرون الطريقة التي يقدم بها الأكل هنا سيتشجعون لأكلها”.

روح هناء للمبادرة قادتها لتصنع شيئا لم يوجد من قبل. فبعد محاولات عديدة محبطة لتجد مطعم صحي يناسب و يلبي رغبات عائلتها قررت أخذ زمام الأمور و تأسيس مطعمها.

White and the Bear يفوق كل المقاصد التقليدية لزيارة أي مطعم بتبنى عنصري الابتكار والتعليم. فمثلا الأطفال الذين يطلبون عصير برتقال لن يقدم لهم العصير على طاولتهم. إنما سيتم حثهم على تقطيع البرتقال بنفسهم (بإستخدام سكينة أمنة من البلاستيك) و إستعمال العصارة اليدوية و صب العصير في كوؤس شخصية خاصة.

تم إعداد قائمة الطعام الخاصة من قبل الطباخة الشهيرة و كاتبة كتب وصفات للأطفال أنابيل كارميل، و ستشمل القائمة على العديد من الوجبات الصحية (كالسلمون و الأرز الصيني) مكونة من منتجات صحية كالشوفان و التمر.

الوجبات يتم تقديمها بطريقة طريفة لتشجع عادات الأكل الصحي من عمر صغير – مثلا الجزر و التفاح يقدم على شكل البرجر. “من المهم أن يبدو الطعام شهياً للأطفال” علقت أنابيل. “نريد تشجيع الأطفال على الطبخ في عمر مبكر، فهذا ليس فقط مطعماً و لكننا نعلم الأطفال عن الطعام الصحي و نشجعهم على تجربة وصفات مختلفة”.