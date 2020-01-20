“دايلر” السعودي يبرّر فعلته بعد ظهوره يعذب قطة في الميكرويف

المستقلة/ كشف الشاب السعودي عبد العزيز الدليجان، المعروف بـ “دايلر”، حقيقة الفيديو الذي روّج فيه لتعذيب قطة بوضعها في ميكرويف، بعد موجة غضب واسعة أثيرت على السوشيل ميديا وسط مطالبات بحظره من اليوتيوب وتدشين المغردين وسم #دايلر_يعذب_قطه، باعتباره يحرّض على تعذيب الحيوانات.

واتهم داير بتشجيع الأطفال على تقليده خاصة أن أغلب متابعي “دايلر” من الأطفال، البعض من هؤلاء المتابعين الأطفال لجأ بالفعل إلى تقليده ووضع قططهم بالميكروويف ما تسبب في قتل البعض منها.

ويظهر في الفيديو “دايلر” حاملاً قطة بيده، ويتساءل عما يمكن أن يحدث لها في ما لو وُضعها في الميكروويف، قبل أن يضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها.

وأكد دايلر في مقطع فيديو جديد نشره عبر سناب شات أن موضوع القطة يعود إلى سلسلة من الشخصيات التي يجسدها على سبيل التمثيل، إذ يجسد فيه شخصية “عبده”، وهو شخص متخلف، فمن الطبيعي أن يظهر بشكل غريب ويفعل أشياء أغرب.

وفسر دايلر إلى أنه حين كان يتحدث عبر قناته على يوتيوب عن تلك الشخصية سأله أحد المتابعين عما سيحدث للقطة حال وضعها في الميكرويف؟ منوها أنه فعل ما رأى الجمهور دون تشغيل الميكرويف، إلا أن شخصا اجتزأ المقطع ونشره بطريقة أغضبت المتابعين

واعتبر أن السوشيال ميديا أصبحت بيئة غير صحية، إذ تتداول أي شيء دون معرفة الحقيقة، معبراً عن غضبه ويسأل مستهجناًك “كيف أعذب قطتي وكل حيوان أمتلكه عندي له حساب على إنستغرام؟ كيف؟.

يُذكر أن دايلر عمره 19 عاماً هو نجم شهير على يوتيوب يتابعه نحو 6.6 مليون شخص، وقد بدأ الظهور في قناته كـ “يوتيوبر” يقدم محتوى منوعاً، قبل أن يقدم عدداً من الأغاني التي لاقت نجاحاً كبيراً، ثم اتجه بعد ذلك للتمثيل.