داني ألفيس يقرر العودة للعب في فريق أوروبي هذا الموسم الحالي

داني ألفيس يقرر العودة للعب في فريق أوروبي هذا الموسم الحالي

المستقلة / – أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لساو باولو ومنتخب البرازيل، قرر العودة للعب في أوروبا.

وسبق أن لعب ألفيس في أوروبا رفقة إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، قبل أن يعود إلى البرازيل في صيف العام الماضي.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب”، فإن داني ألفيس (37 عامًا) قرر مغادرة ساو باولو، والبحث عن الانضمام لفريق أوروبي هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ألفيس يريد الرحيل بسبب النتائج السيئة لفريقه الذي تعادل في آخر 3 مباريات، بالإضافة إلى تعرضه لانتقادات من الجماهير، بسبب سلوكه خارج الملعب.

وأوضحت الصحيفة أن ألفيس سيطلب لقاء مع مسؤولي النادي البرازيلي، للتفاوض على الرحيل بشكل ودي.

وذكرت أن اللاعب البرازيلي لم يخف رغبته أبدًا في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز.