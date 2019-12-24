دانة غاز تتسلم اكثر من 40 مليون دولار أرباحاً من كوردستان

(المستقلة)… قالت شركة دانة غاز الإمارتية اليوم الثلاثاء، إنها تسلمت توزيعات أرباح استثنائية بقيمة 42 مليون دولار من شركة بيرل بتروليوم للطاقة التي تتركز أعمالها في إقليم كوردستان العراق.

وقالت الشركة “تأتي هذه الدفعة النقدية بعد توزيع 120 مليون دولار من أصل 400 مليون دولار كانت حكومة إقليم كوردستان قد سددتها إلى شركات الائتلاف بموجب اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها في أغسطس 2017، حيث تم الاحتفاظ به في حساب بيرل بتروليوم المصرفي، بانتظار توفر التمويل الخاص بتطوير حقل خورمور”. (النهاية)