دانا حلبي ترتدي الحجاب وتمسك القرآن بالمقلوب

المستقلة /أثارت الفنانة اللبنانية دانا حلبي جدلاً كبيراً بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بالحجاب فيما كانت تمسك القرآن الكريم بالمقلوب.

وظهرت دانا حلبي في الصورة بالحجاب لأول مرة، وعلّقت على المنشور كاتبةً :”لا يخذل الله قلبا يتوكل عليه ولا يخذل الله يدا ترفع اليه”.

وبعد أن تلقت العديد من التعليقات السلبية من طريقة إمساكها بالقرآن بالمقلوب ومن طلاء الأظافر الذي تضعه على يديها، ردّت دانا بفيديو ظهرت فيه غاضبة على المتنمرين عليها.

وأشارت في المقطع المصور إلى أن صورة الكعبة الشريفة التي رأتها وهي خالية من المصلين أزعجتها فقامت بالصلاة ونشرت الصورة وتساءلت:” مينكن انتوا عم تشككوا بديني وبإسلامي؟”.