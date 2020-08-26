داليدا خليل: توجعت على بيروت أكثر من مرضي

المستقلة..أكدّت الممثلة اللبنانية داليدا خليل أن “صرختها التي أرادت ايصالها ووجعها عن بيروت، وصلت من خلال الفيديو الذي نشرته أمس عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أرفقته بتعليق قالت فيه: ” بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن…لأن ممنوع ننسى”.

داليدا التي أعلنت بشكل غير مباشر عن اصابتها وتعافيها من فيروس كورونا من خلال جملة قالتها في الفيديو، رفضت الحديث عن تفاصيل اصابتها بـ كورونا، مشددة في هذا السياق على أن “ما قطعت به هو نسبة ضئيلة من وجع الناس عما حصل في بيروت والعالم”.

وأضافت: ” لم يكن تركيزي على مرضي واردت ايصال رسالة عن عن شيء عشته أنا شخصياً، وأردت ايصاله عن بيروت وانا توجعت على مدينتي أكثر من مرضي”.

يذكر أن داليدا عانت من وضع صعب خلال الانفجار لاسيما وأن شقيقتها ساندي كانت في خطر لقربها من موقع الانفجار، وسيارتها تحطمت بالكامل، ولم يكن بمقدور داليدا مساعدة شقيقتها كونها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي ولا يمكنها الاختلاط بأي شخص.

المصدر: سيدتي نت