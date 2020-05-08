داليا البحيري متهمة بإفشال مسلسل عادل إمام

رغم عملها السابق والناجح مع الفنان عادل إمام في فيلم «السفارة في العمارة»، إلا أن مشاركة الفنانة داليا البحيري هذه السنة في مسلسل «فلانتينو» الرمضاني لم تسلم من الانتقادات الكثيرة.

فقد تعرضت الممثلة المصرية للكثير من الإنتقادات، ورأى بعض المتابعين أن أداءها سيىء في المسلسل، وأنها السبب في إفشال المسلسل.

وإعتبر آخرون أنها إختيار خاطئ، وأنها لم توفق في تجسيد الشخصية، فيما أشار آخرون إلى أنها لم تحسن التكلم بلهجة أهل طنطا، وأنه كان في إمكان بطل المسلسل، ​عادل إمام​، أن يختار ممثلة أخرى أكثر إحترافاً، حسب تعبير المنتقدين.

والمسلسل من بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيري، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، بدرية طلبة، هدى المفتي، سليمان عيد، حمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.

وقد تعرض العمل للانتقاد منذ حلقته الأولى، إذ ظهر في أحد المشاهد في مدرسة «فلانتينو» علم مصر مرفوعاً بالمقلوب وعلى عكس ترتيب الألون الصحيح.

ويتناول المسلسل قصة رجل يمتلك مدارس «إنترناشيونال» مع زوجته ويواجه عدداً من الأزمات والمواقف.