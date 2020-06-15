داليا البحيري في دائرة الخطر  بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

(المستقلة)..كشفت الفنانة داليا البحيري رسميا عن إصابة زوجها حسن سامي بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية عينة الفحص، وأكدت إنها خضعت مع ابنتها والعاملين في المنزل للفحص للتأكد من انتقال العدوى اليهم من عدمه، ولكن النتيجة ستظهر غدا.

واختارت داليا البحيري طريقة مباشرة لإعلان الخبر رسميا وتحذير كل المخالطين لها ولأسرتها، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع الفيس بوك: أوك…أنا حبدأ بألف حمد وشكر ليك يارب؛ لأن أنا عارفة ومتأكدة إن احنا عملنا اللي علينا وزيادة… حافظنا وقعدنا في البيت، وعقمنا وطهرنا، وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسَّح… وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا- سبحانه وتعالى-… حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا ڤايروس…ربنا يشفيه ويعافيه يارب.

وتابعت داليا البحيري: احنا كلنا عملنا مسحات… أنا والأولاد، واللي بيساعدونا في البيت؛ عشان نطمن؛ لأننا كنا مخالطين لحسن… وبإذن الله نعرف النتيجة بكرة بليل… وربنا يجيب العواقب سليمة يارب”.

أضافت: أنا بقول الكلام ده ليه؟؛ عشان أي حد لازم يعمل كده، لازم يقول، وبكل وضوح؛ عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا، ويطمنوا على نفسهم… لأن دي أمانة… والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها… بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن احنا مش ملاحقين نرد؛ عشان متكركبين، وبنشوف حنعمل إيه… دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل، ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا، ويحفظكم من كل شر”.

حسن سامي كتب بيانا مختصرا مطالبا كل من يعرفه بعدم الاتصال به وقال: الحمد لله علي كل شئ، حالتي كويسة جداً، دعواتكم مكونش نقلت العدوة لمراتي والولاد اهم حاجة، اسألكم الدعاء.

أضاف: ارجوكم بلاش اتصال، انا كتبت البوست علشان اي حد تعامل معايا او حد من القريبين مني يعرف مش اكتر.