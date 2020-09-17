داعش يتبنى عملية على طريق كركوك أسفرت عن قتيل و8 جرحى

المستقلة/- أعلن تنظيم داعش، قيام عناصره باستهداف حاجز أمني، على طريق كركوك – أربيل، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وجرح 8 آخرين.

وقال موقع تابع للتنظيم، تحت مسمى، “ولاية العراق – كركوك” إن مفرزة تابعة له استهدفت حاجزاً لشرطة حمايات المنشآت النفطية، على الطريق الرابط بين مدينتي أربيل وكركوك، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصر وجرح 3 آخرين.

وأضاف أنه وعند قدوم قوة مؤازرة لهم، تم تفجير عبوة ناسفة، ما أدى إلى إصابة 5 عناصر وإعطاب آلية.

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت اليوم الخميس مقتل ثلاثة من عناصرها، إثر هجوم لتنظيم داعش، جنوب غربي كركوك.

وقالت الهيئة في بيان إن ثلاثة من عناصر اللواء 16 “القوات التركمانية”، قتلوا إثر هجوم لعناصر داعش في جنوب غرب كركوك.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي، أعلنت قبل ذلك، عن صد هجوم لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وذكرت القوات أن الهجوم وقع على قرية سامي عاصي جنوب غرب كركوك وتمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين وإصابة اثنين آخرين. (النهاية)