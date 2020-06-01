دارين حلمي تعلن انفصالها عن تامر عاشور للمرة الثانية

(المستقلة)..للمرة الثانية في 6 أشهر ، انفصل المطرب المصري تامر عاشور عن خطيبته دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية في مصر في عام 2019.

وكان الثنائي قد أعلنا نبأ خطوبتهما في أيلول/سبتمبر من العام 2019، قبل أن يعلنا انفصالهما للمرة الاولى في الـ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.

ولم يمر سوى شهر حتى أعلن الثنائي نبأ خطبتهما مجدداً، قبل أن تفاجيء دارين متابعيها اليوم عبر خاصية “ستوري” في حسابها الخاص على “إنستغرام”، بنبأ انفصالها عن المطرب المصري، من دون أن تحدد متى تم ذلك الانفصال أو ما هي أسبابه، حيث اكتفت بعبارتي “انفصلنا قريب”، و”محصلش نصيب” للتعليق على الأمر.

عاشور من جانبه لم يعلق على ما نشرته خطيبته السابقة، واكتفى بنعى الفنان الراحل حسن حسني الذي توفي فجرأمس إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وغرد تامر عاشور، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قائلاً: “اللهم اغفرله بمغفرتك وارحمه برحمتك واجعل مثواه الجنه .. #حسن_حسني”.