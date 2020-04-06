داخلية كوردستان : معاقبة منظمي مجلس عزاء واعتقال مطلقي شائعات

( المستقلة)…. أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان معاقبة منظمي العزاء في أربيل الذين تسببوا بإصابة عشرات الأشخاص بفيروس كورونا، وفيما أشار الى توسيع صلاحيات المحافظين به فيما يتعلق بمواجهة الأزمة، اعلن عن اعتقال اشخاص اثاروا اخباراً مقلقة للسكان.

وقال ريبر احمد في مؤتمر صحفي “بشأن التعامل مع الاشخاص المصابين بالفيروس في مجالس العزاء الذين تسببوا في اصابة 67 شخصا جرى تكليف محافظ اربيل عن طريق الادعاء العام معاقبة المصابين المشاركين في العزاء بعد تعافيهم”، منوها على “توسيع صلاحيات المحافظين ومشرفي الادارات لاتخاذ الاجراءات المطلوبة كل في محافظته”.

ولفت الوزير الى اعتقال عدد من الاشخاص على خلفية نشر موضوعات مقلقة للمواطنين في السوشيال ميديا، ومنها مسألة انكار كورونا والادعاء بوجود غاز السارين السام.

ولفت الى انه يجري التحقيق ايضا في اسباب وصول اسرة من سيدكان الى أربيل وكذلك المرأة التي وصلت من السليمانية الى اربيل يجري التحقيق معها عن طريقة وصولها.

واعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم الاثنين تسجيل 41 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انها الاصابات 17 امرأة، و15 رجلا، و9 اطفال بأعمار مختلفة.

واشار الى ان الاصابات المسجلة اثنين منها في قضاء سوران، و3 في ناحية سيدكان، و واحدة في قرية (هلجه بچووك) والحالات الـ35 الاخرى في مدنية اربيل موزعة على الاحياء الاتية: (كاني گل، وآلتون ستي، وشيخ احمد، وكاريزان، وزانكو، وجنار، وماموستيان، و121 كولان، وزيلان ستي).

واوضحت الوزارة ان اغلب المصابين هم من الملامسين لمصابي مجلس العزاء في حي كاريزان، مردفة بالقول ان المصابين الاثنين كانوا قد سافرا سابقا.

يذكر ان وزير صحة اقليم كوردستان سامان البزرنجي لم يستبعد حجر منطقة “كاريزان” في اربيل اثر تسجيل عشرات الاصابات بفيروس كورونا فيها. وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده، انه لغاية الان الفرق الصحية تجري عمليات تعقيم وتعفير في منطقة “كاريزان”.

وقالت الوزارة في بيان ، يوم امس الاحد، انها سجلت 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة اربيل. واوضح البيان ان ثمانية من المصابين رجال، وست نساء، واربعة اطفال جميعهم من الملامسين للمصاب في مجلس العزاء في حي كاريزان، مشيرا الى ان المصابين الجدد من سكنة ايحاء مختلفة في مدينة اربيل. وتابع البيان ان المجموع الكلي لمصابي مجلس العزاء في حي كاريزان وصل الى 32 حالة حتى يوم امس.( النهاية)