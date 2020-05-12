دائرة السينما والمسرح تكرم العاملين في كمامات وطن

(المستقلة).. باركت دائرة السينما والمسرح جميع الفنانين المشاركين في الاعمال الفنية العراقية في شهر رمضان المبارك والتي قدمت وصنعت في ظروف صعبة وواجهت تحديات عدة ..

واعلن المدير العام لدائرة السينما والمسرح الدكتور احمد حسن موسى بأنه سيتم تكريم الاعمال الفنية المتميزة والقريبة لنبض ابناء العراق، موضحا ان باكورة التكريمات ستكون من نصيب العمل العراقي (كمامات وطن) في حلقته الـ ١٨ والتي قدمت بعنوان ( الطابق ١٥ ) لما لامسته من مشاعر وقرب لنبض شعبنا والظروف الصعبة لصناعة العمل في ايام جائحة كورونا..

وأشار موسى الى : إن موعد التكريم سيكون يوم الاحد المقبل الموافق ٢٠٢٠/٥/١٧ في الساعة الـ ١١ صباحا على خشبة المسرح الوطني ..