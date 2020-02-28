خوفا من كورونا.. الكويت تسير رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من تايلاند

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تشغيل رحلة خاصة واحدة يوم غد السبت إلى مدينة بانكوك في تايلاند بغية إجلاء المواطنين المتواجدين هناك وذلك بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «الكويتية» في بيان، اليوم الجمعة، إن الطائرة المخصصة لرحلة الإجلاء التي تأتي بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية والإدارة العامة للطيران المدني ستقلع في تمام الساعة 30:11 صباحا بتوقيت بانكوك، بحسب وكالة أنباء الكويت «كونا».

وأعربت عن استعدادها للقيام بأي تكليفات من الجهات المعنية بغية المساهمة في إجلاء المزيد من المواطنين كلما دعت الحاجة لذلك.

يذكر أن «الطيران المدني» أعلنت في 24 فبراير الجاري وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة بعد ظهور حالات إصابة بالفيروس المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة في تايلاند ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس إلى 40 حالة.

وصنفت السلطات التايلاندية الفيروس بأنه «مرض خطير» وأعطت للعاملين في مجال الصحة والشرطة مزيدا من السلطات لاحتجاز الأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض لاسيما أولئك الذين سافروا إلى الدول المتضررة.

ويعتقد أن الفيروس المستجد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي داخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان وسط الصين كان يباع فيه حيوانات برية بشكل غير قانوني.