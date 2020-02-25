خوفا من «كورونا».. الأردن يحظر الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا

الأردن يحظر الرحلات الجوية القادمة من إيطاليا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ قررت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، حظر الطيران القادم من إيطاليا بعد ظهور فيروس كورونا وتفشيه بها.

وقالت الوزارة لوسائل إعلام محلية، إن أية رحلة جوية قادمة من إيطاليا لن يستطيع ركابها دخول المملكة، إلا إذا كانوا أردنيين فقط، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت إيطاليا ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 أشخاص، وحالات الإصابة إلى 229 شخصا.

وزادت الوزارة: «أي أردني قادم من إيطاليا أو على متن رحلة قادمة من هناك، سينقل فورا إلى إدارة الحجر الصحي في وزارة الصحة، وسط إجراءات مشددة لإجراء الفحوصات اللازمة».

ودخلت السلطات الأردنية في حالة متابعة وإجراءات طواريء، تحسبا لأية مستجدات بخصوص المرض، فيما تم الإعلان رسميا عن خلو المملكة من أية إصابة لها علاقة بكورونا.

وكان وزير النقل الأردني خالد سيف، قد أكد سابقا أنه تمت زيادة وتيرة التحوط على مختلف المعابر إلى المملكة، تحسبا لأي طارئ، سواء من خلال تقييد دخول جنسيات معينة أو تركيب ماسحات حرارية للكشف على جميع القادمين إلى المملكة.

كما تم التعميم على شركة الملكية الأردنية وشركات الطيران، بمنع صعود ركاب على متن أي طائرة قادمة إلى المملكة من جنسيات ووجهات حددتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية.