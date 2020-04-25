خندق بين كربلاء والانبار لتأمين التجارة مع السعودية !

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، مساء السبت، عن إنشاء خندق من الجهة الغربية للحدود الفاصلة بين المحافظة ومحافظة الانبار بطول 120 كم “.

وقال الهاشمي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهدف من إنشاء الخندق جاء لغرض تأمين وحماية التجارة البرية بين العراق والسعودية عبر منفذ عرعر الحدودي “.

يذكر إن الجانبين السعودي والعراقي اتفقا على بدء التشغيل التجاري التجريبي لمنفذ جديدة عرعر الحدودي في 15 تشرين الأول 2019 ، وهذه أول مرة يفتح فيها المنفذ منذ حرب الخليج الثانية للأغراض التجارية ، وكان المعبر يفتح فقط أمام الحجاج العراقيين خلال السنوات الماضية “.