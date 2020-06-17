خمس نصائح لتنظيم حفل زفاف مثالي بالمنزل

حفل الزفاف واحد من أهم الذكريات التى تبقى عالقة في عقولنا مهما مرت السنوات على الزوجين، بالإضافة إلى قضاء ليلة لا تنسي مع الأهل والأصدقاء، إلا أنه مع تفشي فيروس كورونا أصبحت الحفلات الكبري غير مرغوب فيها، للتصدى لانتشار العدوى، ورغم ذلك تبقي هناك لحظات كثيرة يتطلع إليها العروسان مع أصدقائهم وأهاليهم.

لذلك يبحث الكثيرون عن طريقة لتنظيم حفل زفاف في المنزل بحيث يكون مقتصرًا على الأهل والأصدقاء فقط، لذلك عليك الالتزام بعدد من الخطوات للخروج بحفل مميز، ونرصد في هذا التقرير أبرز النصائح التى تساعدك على التخطيط لحفل زفاف منزلى لا ينسي وفقًا لما نقلت “اليوم السابع” عن موقع “بونجور”.

خطة مسبقة

ضع خطة واضحة لحفل الزفاف حول المكان والامكانات التى ستتوافر في الحفل، وحجم الحفل، وتكاليفه وما تفضل العروس وجوده في حفلها التاريخي .

تحديد ميزانية

حدد ميزانيتك القصوى لتنظيم الحفل بأكمله بما فى ذلك الطعام والديكور وهدايا الضيوف.

حدد تاريخ

حدد موعد واضح لحفل الزفاف ويفضل ألا يقل عن شهر، فهو إطار جيد لتنظيم الحفل، والتخلص من الضغوط التى تواجه العروسين.

اصنع قائمة بالضيوف

بينما تريد أن تحتفظ بمعظم التفاصيل عليك أن تسأل العروس من تريد دعوتهم لحفل الزفاف ثم الاتصال بأقرب أصدقائها. وتذكر أن القائمة لا ينبغى أن تكون طويلة فى هذه الظروف.

قائمة العشاء

بمجرد تحديد موعد الحفل، حدد التفاصيل المتبقية سواء الطعام أوالمشروبات أوقواعد الملابس والألعاب وغيرها، بالإضافة إلى قائمة أكلات العشاء وهدايا الضيوف. ويفضل ألا يتضمن الحفل بوفيه مفتوح فى ظل كورونا.