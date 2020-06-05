خمسون اصابة جديدة بكورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة ، 50 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة ، 8 اصابات منها لمنتسبين في الصحة.

وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 50 اصابة بفيروس كورونا ، موزعة بواقع 42 اصابة في قضاء سوق الشيوخ ، و 3 اصابات في قضاء الشطرة ، و 4 حالات اصابة في مدينة الناصرية ، فيما سجلت في قضاء الغراف اصابة واحدة “.

وذكر ان ” عدد الاصابات المسجلة في المحافظة بلغ لغاية اليوم 226 اصابة ، منها 125 حالة اكتسبت الشفاء ، و 4 حالات وفات “.