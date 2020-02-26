خمسة وزراء بحكومة علاوي لديهم جنسية ثانية واحدهم تجاوز عمره الـ80 عام

(المستقلة)… كشفت صحيفة عربية، ان خمسة وزراء بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي يحملون جنسية ثانية، مبينة ان احدهم تجاوز عمره الـ80 عاما.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر سياسي قوله انه “من المقرر أن يجري فريق رئيس الوزراء محمد علاوي المكلف بالتفاوض محاولةً جديدة هي الرابعة في غضون يومين، مع ممثلين عن كتل سياسية عدة متحفظة على آلية وظروف عمل علاوي في تشكيل حكومته، من بينها إمكانية إعادة النظر بعددٍ من الوزراء، خصوصاً الذين يحملون جنسية ثانية، وعددهم خمسة حتى الآن في الحكومة الجديدة”.

واضاف ان “من بين هؤلاء مرشح لوزارة النفط تجاوز عمره الـ80 عاماً، ويحمل جنسية بريطانية غير تلك العراقية”، لافتا الى ان “ذلك يعتبر مخالفاً للقانون العراقي الذي يلزم بتنازل أي شخص عن الجنسية الثانية في حال تسلم أي منصب تنفيذي بدرجة وزير”.

وتابع ان “علاوي خسر خلال الأيام الثلاثة الماضية أصواتاً برلمانية داعمة له من الكتل العربية الشيعية والسنية، بعد المفاوضات التي خاضها مع القوى الكردية، وحاول كسب دعمها من خلال موافقته على بعض شروطها”.

وبيّن المصدر أن “قوى سياسية شيعية رفضت التصويت لعلاوي، إلا في حال مشاركة القوى السياسية الكردية والسنية الكبيرة والمؤثرة في البرلمان العراقي”.

واكد المصدر ان “موقف رئيس الوزراء المكلف غير محسوم من ناحية عدد من سيكسب ثقتهم في جلسة يوم غد، كما أن هناك إشارات من الولايات المتحدة أرسلت إليه من خلال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن أي حكومة وليدة في العراق يجب أن تحظى بقبول سني وكردي، وهو أول دخول أميركي على خطّ أزمة تشكيل الحكومة العراقية”، بحسب الصحيفة. (النهاية)