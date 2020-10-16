خمسة فوائد خيالية عند تناول الموز الأسود
المستقلة /- يلعب الموز دوراً هاماً في تعزيز الصحة ، فهو مليء بالبوتاسيوم وطعمه لذيذ ، ولكن تناول الموز ذو النقط السوداء له فوائد أكثر، كلما نضجت الفاكهة كان ذلك أفضل.
إليكم ابرز فوائد الموز الأسود على الصحة.
- يعمل على خفض ضغط الدم والوقاية من السكتات الدماغية والنوبات القلبية: يحدث هذا بسبب انخفاض كميات الصوديوم وارتفاع مستويات البوتاسيوم.
- زيادة الطاقة: موزتان ناضجتان كثيفان السعرات الحرارية يعملان على تعزيز الطاقة لعدة ساعات ، حيث أنهما غنيان بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن منخفضة نسبة السكر في الدم، يساعد البوتاسيوم في زيادة القدرة على التحمل عن طريق منع تقلصات العضلات.
- التخفيف من الحموضة: الموز الناضج هو “مضاد للحموضة” ، فأن نسيجها الناعم يبطن جدران المعدة ويحميه من الأحماض الضارة والتهيج.
- المزاج المكتئب: المستويات العالية من التربتوفان الموجودة في الموز الناضج ، تعزز مستويات السيروتونين ، مما يحسن المزاج.
- القلق / التهيج / الدورة الشهرية: الموز الأسود غني بفيتامينات ب يساعد على تهدئة الأعصاب.
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