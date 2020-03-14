خمسة أيام يحتاجها كورونا حتى تظهر أعراضه

المستقلة /أكدت دراسة حديثة أن فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام في المتوسط حتى تظهر أعراضه على الشخص المصاب به.

وقد درس فريق من العلماء الأمريكيين حالات إصابة بالفيروس من الصين ودول أخرى؛ لفهم المزيد عن المرض الذي يسببه ذلك الفيروس.

وتوصل الفريق إلى أن الأعراض بدأت تظهر على معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، في اليوم الخامس تقريبا. وفقا للدراسة التي نشرت في دورية “حوليات الطب الباطني”، ونشرها موقع (بي بي سي).

وبالنسبة لأي شخص لا تظهر عليه الأعراض في غضون 12 يوما، فمن غير المرجح أن تظهر عليه بالمرة، لكنه يظل حاملا للعدوى.

وينصح الباحثون الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس، سواء ظهرت عليهم الأعراض أم لم تظهر، بعزل أنفسهم لمدة 14 يوما؛ لتجنب نقل العدوى إلى آخرين.

وقال الأستاذ جاستين ليسلر، من كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة بالولايات المتحدة، المشرف على هذه الدراسة، إن تلك النتائج كانت أفضل تقدير “سريع” لدينا حتى الآن، بناء على دراسة شملت 181 حالة إجمالا.

لكنه استدرك قائلا إنه لا يزال أمامنا الكثير الذي يجب أن نعرفه عن الفيروس.

ومن غير الواضح بعد عدد الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض بشكل عام، ولم تجر الدراسة تقييما ذلك.

ويعتقد الخبراء أن معظم الأشخاص الذين يصابون بالعدوى لن يكون لديهم سوى اعتلال طفيف في الصحة، بينما لن تظهر لدى بعضهم الآخر أعراض بالمرة، أي يحملون الفيروس، لكن دون ظهور أعراض.

لكن هذا المرض قد يكون خطيرا جدا ومميتا بالنسبة للبعض، خاصة كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية موجودة من قبل.