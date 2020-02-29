خمسة أطعمة وأعشاب مُخدرة تستخدمها يوميا

المستقلة /تشتهر العديد من الأعشاب بفوائدها المذهلة للجسم، ولكن هناك أعشاب تؤدي إلى الإصابة بالهلاوس، وتتسب في تغيب العقل، وتأثيرها قد يشابه تأثير المخدرات.

ونشرت مجلة “الكونستلو”، 5 أطعمة وأعشاب طبيعية مخدرة وتؤدي إلى الهلاوس، وفقًا لموقعي “Food.ndt, Medical news today”.

1-جوزة الطيب

تحتوي جوزة الطيب على مركبات كيميائية، بنسبة مرتفعة، ما يؤدي إلى تفاعلها مع كيمياء المخ بعد هضمها، ويسبب تناول الكميات الكبيرة من جوزة الطيب، في الإصابة بالهلاوس في بعض الحالات، وقد يؤدي تناول ملعقتين صغيرتين من جوزة الطيب، والتي تبلغ من 5 إلى 15 جرام، إلى التأثير على الجهاز الهضمي، حيث تصيب الشخص بالغثيان، إلا أن لها تأثير يمتد لبضعة أيام بعد 24 ساعة.

2-الفلفل الحار

يعشق البعض الفلفل الحار باعتباره نوع من التوابل الحريفة، لكنه يسبب هلاوس، نظرًا لأنه يسبب ارتفاع هرمون الأندورفين، وينتمي إلى النباتات التي تؤدي إلى الهلاوس.

3-النعناع المكسيكي

يُعرف النعناع المكسيكي بأنه له تأثيرات نفسية، حيث يحتوي على مركبات كيميائية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى العديد من التأثيرات المباشرة على الدماغ، ويتسبب في الإصابة بهلاوس بصرية، وله تأثيرات طويلة المدى، حيث يعمل كمثبطات لمستقبلات الأفيون.

4-الجبن الأزرق

أظهرت نتائج العديد من الدراسات، أن تناول الجبن الأزرق، يتسبب في الإصابة بالهلاوس البصرية، وأثبتت النتائج أن حوالي 75% من الرجال و85% من النساء، يعانين من كوابيس وأحلام غريبة، عند تناول الجبن الأزرق قبل النوم.

5-سيلوسيبين الفطر

يوجد أكثر من 100 نوع من فطر السيلوسيبين، ويعرف بالفطر الساحر، الذي يحتوي على مركبات كيميائية كانت تستخدم كثيرًا في العلاجات الدوائية، نظرًا لتأثيرات هذا الفطر في زيادة الشعور بالنشوة، فضلًا عن الإصابة بالهلاوس البصرية.