خليك فى المكسرات.. دراسة: عين الجمل يمنع أمراض القلب وسرطان الأمعاء

(المستقلة) … توصلت دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تناول حفنة من “عين الجمل” يوميا قد يمنع الإصابة بأمراض القلب وسرطان الأمعاء.

ووفقا لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فقد انتهت الدراسة إلى أن تناول ثلث كوب من عين الجمل لمدة ستة أسابيع يقلل بشكل كبير من إنتاج الأحماض الصفراوية الزائدة، إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول “السيئة”.

وقد ربطت البحوث السابقة هذه الأحماض الصفراوية بسرطان الأمعاء، فى حين أن انخفاض مستويات الكوليسترول يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتقد الباحثون أن محتوى الألياف الغذائية العالية فى عين الجمل يشجع من نمو البكتيريا “الجيدة” فى الأمعاء، مما يفيد صحة القلب والقولون.

ووجد العلماء أيضا أنه على الرغم من إحتواء عين الجمل يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فإن 80% منها فقط تمتصه، بينما تستهلك بكتيريا الأمعاء النسبة المتبقية والتى تصل 20%.

ويؤثر سرطان الأمعاء على حوالى 97 ألف شخص جديد سنوياً فى الولايات المتحدة، وكما يعتبر مرض القلب هو السبب الرئيسى للوفاة، مما يتسبب فى وفاة واحد من كل أربعة.

ومن جهتها، قالت البروفيسور هانا هولشر، من جامعة إلينوى: أن الأحماض الصفراوية الثانوية تكون مرتفعة فى الأفراد الذين لديهم معدلات أعلى من سرطان القولون والمستقيم.