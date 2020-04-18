خلية الكورونا تكشف حزمة قرارات “مهمة” قريبة

( المستقلة)… كشف نائب رئيس خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا جاسم الفلاحي عن قرب صدور حزمة قرارات “مهمة”، تتعلق بحظر التجوال.

وقال الفلاحي في تصريح صحفي اليوم السبت ان “تخفيف إجراءات حظر التجوال قيد الدراسة”، مبيناً أن “خلية الازمة في اجتماعات يومية لتقييم الواقع الوبائي”.

وبين الفلاحي انه الخلية ستضع رؤية مفصلة خلال الأسبوع الحالي وسترفعها إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأضاف أن الإجراءات المرتقبة ستراعي الجوانب الاقتصادية المهمة لحماية الفئات الهشة، فضلاً عن حظر التجوال وغيرها من الجوانب.( النهاية)