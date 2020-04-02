خلية الرحمة في قلعة سكر تجمع 154 مليونا لمساعدة المتعففين

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..جمع متطوعون في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار ،اطلقوا على انفسهم تسمية “خلية الرحمة” ، مبلغ 154 مليون دينار لمساعدة المحتاجين والمتعففين ممن انقطعت اشغالهم نتيجة حظر التجوال الوقائي .

وقال علي غانم احد المتطوعين لـ ( المستقلة ) ان ” خلية الرحمة تضم اكثر من 50 متطوعا بادرت الى جمع التبرعات من الناس لمساعدة المحتاجين والمتعففين ومن انقطعت اشغالهم خلال فترة فرض حظر التجوال ، واستطاعت في الايام القليلة الماضية جمع مبلغ قدره 154 مليون دينار ، وان عملية جمع التبرعات النقدية والعينية مازالت مستمرة “.

وتابع ان ” المبالغ التي تجمع يشترى بها مواد غذائية وخضروات وفواكة توزع على شكل سلال غذائية على اكثر من 4 الاف اسرة متعففة مسجلة في قاعدة بيانات الخلية “.

وتشهد جميع مدن محافظة ذي قار منذ اعلان خلية الازمة فرض حظر التجوال الصحي ، توزيع سلال غذائية على العوائل الفقيرة من قبل جهات دينية وفرق تطوعية .