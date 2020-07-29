خلية الاعلام الامني : تعلن حصيلة تفجير باب الشرجي وسط بغداد

(المستقلة).. أعلنت خلية الاعلام الأمني حصيلة رسمية لتفجير الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء إن “عبوة ناسفة انفجرت داخل عجلة نوع كيا قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد”.

وأشارت الخلية الى “جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول اضرار مادية بالعجلة”.

وافاد مصدر أمني اليوم الاربعاء باصابة ما لا يقل عن خمسة اشخاص بانفجار وقع داخل حافلة لنقل الركاب وسط العاصمة بغداد ، مبيننا أن عبوة ناسفة انفجرت داخل حافلة بالقرب من محطة وقود الكيلاني في منطقة باب الشرقي وسط العاصمة ما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح مختلفة تم نقلهم الى احدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.(النهاية)