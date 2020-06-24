خلية الازمة تنفي بيع أدوية لمعالجة كورونا في صيدليات كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. نفت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، مساء الاربعاء، بيع أدوية معالجة مرضى فيروس كورونا في صيدليات المحافظة وبأسعار غالية جدا .

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” لم تشهد صيدليات كربلاء بيع أدوية لمرضى فيروس كورونا إطلاقا ، لكن هناك إقبال على شراء الفيتامينات الغذائية لزيادة قوة المناعة الجسدية “.

وأشار الى وجود “رقابة على الادوية الخاصة بكورونا من قبل الجهات الصحية والأمنية و نقابتي الأطباء والصيادلة ، ونمنع بيع الادوية في السوق السوداء ، وشددنا على هذا الامر “.

يذكر إن محافظة كربلاء سجلت 86 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ، بموازاة تسجيل 54 إصابة جديدة ووفاة ثلاث حالات حسب البيان وزارة الصحة مساء أمس الثلاثاء “.