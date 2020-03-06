خلية الازمة تقرر تمديد عطلة المدارس والجامعات وايقاف الفعاليات الدينية والاجتماعية

(المستقلة)..أوصت خلية الأزمة الحكومية، الجمعة، بفتح المولات التجارية ثلاث ساعات يومياً، وفيما قررت إيقاف كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية إلى إشعار آخر، أكدت تمديد العطلة في المؤسسات التربوية والتعليمية إلى 21 من الشهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن اللجنة اجتمعت اليوم، واصدرت عدداً من التوصيات ضمن الاجراءات اللازمة لمواجهة فايروس كورونا الجديد.

واشار علاوي الى أن اللجنة تحث العراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية منتصف الشهر الجاري، مبينا أنه “بعد هذا التاريخ ستغلق الحدود كافة باستثناء مطارات بغداد والبصرة واربيل”.

وأشار إلى إيقاف حركة التبادل التجاري مع المنافذ اعتباراً من الأحد المقبل، “مع استمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط تقديم شهادات صحية تؤكد صحة البضائع من فيروس كورونا”.

وأكد استمرار غلق الاماكن العامة النوادي والمولات ودور السينما والمطاعم والمقاهي، فيما تقرر أن تفتح المولات ثلاث ساعات فقط يومياً من “التاسعة الى 12 ظهراً”.

كما قررت اللجنة “إيقاف الفعاليات الدينية والرياضية والاجتماعية كافة حتى إشعار آخر”، كما تقرر ” منع التجمعات في الاماكن العامة” داعيا القوات الامنية الى “اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك”.

وقررت اللجنة ايضا تمديد العمل بأيقاف الدوام في الجامعات والمعاهد العراقية لغاية يوم 21 آذار على أن يتمد ايجاد طرق بديلة لتعويض مدة الانقطاع عن الدوام.

ودعت اللجنة الى ان يكون الدوام للموظفين في مؤسسات الدولة بنسبة 50%، داعية الى التعاون من اجل نشر الوعي الصحي والوقائي.