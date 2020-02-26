خلية الازمة تقرر ايقاف الدوام في المدارس والجامعات مدة عشرة ايام

(المستقلة).. قررت خلية الازمة في العراق تعطيل الدوام في المدارس والجامعات، وايقاف السفر لعدد من الدول.

وقالت اللجنة التي يترأسها وزير الصحة جعفر صادق علاوي في بيان اصدرته،مساء اليوم، انها قررت تعطيل الدوام في كافة المدارس والجامعات الحكومية والأهلية لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم غد الخميس .

كما قررت اللجنة غلق وحظر التجمعات في الأماكن العامة كالملاعب والمقاهي والمنتديات الاجتماعية والمسارح ودور السينما وغيرها لمدة عشرة ايام اعتبارا من يوم غد الخميس .

وتضمنت القرارات منع السفر الى ٩ دول (ايران-الصين-اليابان -كوريا -تايلاند-سنغافورة -ايطاليا -كويت -بحرين ) ،مع ايقاف دخول الوافدين من البحرين والكويت، وخضوع جميع الوافدين من اي جهة للفحص الطبي.

جاء ذلك ضمن الاجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية لمواجهة فايروس كورونا الجديد بعد انتشاره في العديد من الدول، وظهور اصابات في العراق لدى اشخاص قدموا من ايران.