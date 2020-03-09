خلية الازمة تؤكد منع التجمعات وتجنّب زيارة المدن والعتبات المقدّسة

( المستقلة).. قالت لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 أن استمرار التجمعات بكافة اشكالها تعدّ من أهم وأخطر العوامل على انتشار هذا الفيروس

وأكدت اللجنة في بيان اصدره رئيسها وزير الصحة جعفر صادق علّاوي،اليوم الاثنين، قرارها السابق بمنع التجمعات بكافة أشكالها وتوجيه المواطنين بتجنّب التوافد لزيارة المدن والعتبات المقدّسة في مواسم الزيارة بالوقت الحاضر ولفترة محدّدة حفاظا على أرواحهم وأرواح عوائلهم وسلامة مدنهم للحدّ من انتقال العدوى التي قد تحصل بالملامسة والاقتراب لمسافة أقل من متر.

ودعت الى الاستمرار أما بايقاف الفعاليات الرياضية او اقامتها دون حضور الجمهور ، اضافة الى اغلاق قاعات الاحتفالات والمناسبات ، ومنع نصب السرادقات ، وتوجيه المواطنين بعدم إقامة مناسبات الأفراح والأحزان والفعاليات الاجتماعية الأخرى التي تتضمن حصول تجمعات.

وطالب اللجنة في بيانها العراقيين العائدين من الجمهورية الاسلامية في ايران والدول التي حصلت فيها حالات تفشي للوباء (الصين, كوريا الجنوبية, ايطاليا, اليابان, تايلند, سنغافورة, الكويت والبحرين) الألتزام بالحجر المنزلي وعدم الاختلاط، لمدة 14 يوم على أن تقوم الفرق الطبية المتخصصة التابعة لدوائر الصحة بمتابعة حالتهم الصحية في منازلهم.

كما أكدت ضرورة أن تقوم قيادة العمليات المشتركة وقيادات عمليات بغداد والمحافظات وجميع اجهزة الدولة المعنية بتنفيذ القرارات أعلاه ، على أن يعاد تقييم هذه القرارات حسب مستجدات الوضع الصحي بصورة مستمرة.