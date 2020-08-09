خلية الازمة بالبصرة : الدوام الرسمي في دوائر المحافظة سيكون بنسبة ١٠%

(المستقلة)… اعلنت خلية الأزمة المحلية في البصرة ان الدوام الرسمي في دوائر المحافظة سيكون بنسبة ١٠%.

وقال رئيس اللجنة محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح صحفي ” بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، وبارتفاع نسب الإصابة في المحافظة، خلال أيام العطلة، تم اصدار توجيه من خلية الازمة على أن يكون الدوام بنسبة ١٠%. وأن هذا الأمر يشمل الدوائر المرتبطة بالحكومة المحلية.

واكد المحافظ ان على الدوائر أن تلتزم بهذا التوجيه، وأن تتولى بشكل جدي متابعة التزام المراجعين بالتعليمات الصحية من حيث ارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المراجعين.

وأوضح أن البصرة تطبق الحظر الجزئي الذي يبدأ من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أن يكون أيام الخميس والجمعة والسبت حظرا شاملا.

ودعا العيداني، أهالي البصرة للالتزام الجاد بالحظر وعدم الخروج الا للضرورة للقصوى، مع تطبيق تعليمات الوقاية الصحية.

وقررت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، السبت ” تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 15 من الشهر الجاري وشمول أيام الخميس والجمعة والسبت بالحظر التام. و اعتماد الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة بنسبة 25% ومنح الوزارات صلاحيات تقدير الحاجة ” على أن يعاد النظر بالحظر الجزئي بعد الـ15 من الشهر. (النهاية)