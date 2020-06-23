خلية الازمة: الوضع الصحي في كربلاء غير أمن ومقلق لكن مسيطر عليه

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، اليوم الثلاثاء ، إن “الوضع الصحي غير أمن ومقلق ، لكن مسيطر عليه والمصابين يجدون أسرة وعلاج .

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) لحد “هذه الفترة الوضع مسيطر عليه في عدد الأسرة والعلاجات ، ولكن إذا ازدادت الإصابات سنكون في حرج “.

وأوضح إن “هذا يعتمد على وعي والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية والتي تؤدي الى تقليلها “.

وأضاف إن “الاجراءات التي اتخذتها الخلية ناجحة ، ولكن هناك عدم الالتزام بالحظر من قبل المواطنين “.

وأشار الى إن “الخلية قسمت المحافظة الى قطاعات امنية وصحية ، وهناك اجراءات ومحاسبة قانونية بحق مسؤولي القطاعات الذين لم يلزموا سكان القطاعات بحظر التجوال ، اضافة الى محاسبة المخالفين من سائقي العجلات بغرامات مالية وحجز المركبات “.

وأكد الخطابي انه حتى “الان لم نستلم أي دعم من الحكومة الاتحادية ، ومن وزارة المالية ، أو صندوق كورونا ، ولم تصرف اي اموال لخلية الازمة ، ونعمل بجهود ذاتية “.

يذكر إن ” محافظة كربلاء سجلت أمس الاثنين ، ( 82 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، بموازاة ثلاثة حالات شفاء حسب بيان وزارة الصحة “.