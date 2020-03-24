خلية الازمة النيابية تصدر 5 قرارات عاجلة

(المستقلة).. بحثت خلية الازمة النيابية في اجتماعها الثاني الذي عقد اليوم الثلاثاء، تضمين القرارات السابقة للجنة النيابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وادخالها حيز التنفيذ ، و الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل خلية الأزمة الوزارية لمواجهة وباء كورونا القاتل .

واتفقت الخلية التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على توجيه كتاب عاجل الى مجلس الوزراء للتصويت بإستثناء خلية الازمة الوزارية ووزارة الصحة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بأزمة كورونا “حصرا ” ، لتمكينها من شراء الاجهزة والمستلزمات والعدّد الطبية .

كما تم الاتفاق على دعم القوات الأمنية في المحافظات لتشديد حظر التجوال في كل محافظة ، مع اشراك قيادة العمليات المشتركة في خلية الازمة الوزارية .

ودعت خلية الازمة الوزارية فيما لو ازدادت الحالات المشخصة بفايروس كورونا واستشعار خطر الوباء الى إعلان ” الحجر الصحي في المنازل ” .

وأكدت الخلية النيابية ضرورة قيام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية بتسهيل مهمة عودة العراقيين في الخارج وتطبيق اجراءات وزارة الصحة الاحترازية فور عودتهم .