خلية الازمة البرلمانية تعلن اتفاقا مع الحكومية على رفع جزئي للحظر في العراق

( المستقلة)… أعلنت خلية الازمة البرلمانية يوم الثلاثاء عن التوصل الى اتفاق مع نظيرتها الحكومية على رفع جزئي للحظر في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وفد من خلية الازمة البرلمانية خلال زيارته اليوم محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقال حسن الكعبي رئيس الوفد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي خلال المؤتمر انه “تم الاتفاق مع خليةالازمة برفع الحظر الجزئي للمناطق ماعدا المناطق المزدحمة والتي تشهد اكتظاظا بالسكان”.

واردف بالقول ان “خطوات خلية الازمة لديها حزمة من الاجراءات التي تخص الفقراء الذين تضرروا بحظر التجوال سيعلن عنها في الايام القلية القادمة”.( النهاية)