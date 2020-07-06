خلية الإعلام الأمني تنفي استهداف مطار بغداد

المستقلة .. نفت خلية الإعلام الأمني اليوم الإثنين استهداف مطار بغداد الدولي بهجوم صاروخي داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة وأخذ المعلومات منها حصراً.

وذكرت الخلية في تغريدة ان وسائل إعلام متعددة تناقلت خبراً عّن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد الدولي وان الخلية تنفي هذا الخبر تماماً ولَم يتأشر لدى قيادة عمليات بغداد أي إطلاق صواريخ لغاية الساعة (00.50).

وتداولت وسائل إعلام وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي فجر الإثنين أنباء عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب صالة مطار بغداد.