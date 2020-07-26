خلية الإعلام الأمني تكشف انفجارات معسكر “الصقر”

(المستقلة)… اعلنت خلية الإعلام الأمني أن انفجارات معسكر “الصقر” الذي يضم مقر الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وقع بمستودع اعتدة وذخائر.

وقال بيان للخلية وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انه “في الساعة السادسة وأربعين دقيقة بعد عصر اليوم الأحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة – بغداد تحديدا في قاعدة الصقر، كمعلومات أولية” .

وأضاف البيان انه “وبعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن”.

وبين البيان انه “مازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث”. (النهاية)