خلية الأزمة في ميسان تمدد الحظر وتسمح بفتح العيادات الطبية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي، السبت،عن تمديد الحظر في المحافظة لغاية يوم الجمعة ٢٤/نيسان.

وقال دواي في تصريح صحفي بعد اجتماعه بخلية الأزمة ، ان الخلية قررت ايضا فتح المجمعات والعيادات الطبية يومياً من الساعة الواحدة ولغاية الساعة الرابعة مساء بأستثناء يوم الجمعة من الساعة السابعة صباحاً ولغاية الثانية عشر مساءً .

واضاف تم السماح بدخول السيارات العالقة في السيطرات الخارجية التي تحمل المواد والبضائع والتي استثنيت بقرارات خلية الأزمة سابقاً ، على إن تخضع لكافة الإجراءات الصحية والأمنية وليوم غد الأحد من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءاً فقط .

وبين دواي ان المستثنى من الحظر هم ذات الفئات السابقة، مشددا على غلق منافذ المحافظة الرئيسية بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والمستثناة بقرارات من خلية الأزمة.

واكد دواي ستمرار عمل المصارف الحكومية والأهلية في المحافظة بنسبة 50% ودائرة التنفيذ والتقاعد بنسبة 50% ومديرية الخزينة بنسبة 25% .والاستمرار بمتابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار.

واشار الى إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .

ودعا دواي الجميع للتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلية الأزمة وإتباع أقصى درجات الوقاية الصحية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات وتطبيق فرض حظر التجوال حفاظاً على حياة الجميع .