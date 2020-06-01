خلية الأزمة في ميسان تشدد إجراءاتها بعد تزايد عدد الإصابات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. اعلنت خلية الأزمة في ميسان، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة بعد تزايد عدد الإصابات في المحافظة.

وقال بيان عن الخلية أن محافظ ميسان علي دواي ترأس اجتماعا ،اليوم، مع أعضاء الخلية لتدارس الوضع بعد تزايد عدد الإصابات في المحافظة، مشيرا إلى اتخاذ قرارات مهمة منها التشديد على متابعة فرض حظر التجوال الكلي والشامل لغاية يوم السبت 6 حزيران المقبل وبالاستثناءات المعمول بها سابقاً .

وأشار البيان الى اتخاذ قرار بغلق منافذ المحافظة الرئيسية بالكامل مع التشديد، مستثنياً فقط عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والطبية والمستثناة بقرارات من خلية الأزمة.

واضاف كما تقرر غلق المحال التجارية في السوق الكبير ومحيطه (شارع التربية وشارع دجلة)، منوها الى أنه سمح فقط للعيادات الطبية بشرط الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية .

وشدد على منع إقامة مجالس العزاء واي مراسيم لمناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات بشرية واخذ تعهد من أصحابها بعدم إقامتها .

ودعا البيان الى غلق ملاعب كرة القدم (الساحات المثيلة) وكذلك غلق المقاهي والكوفيات ،موجهاً الجهات الأمنية بتشديد إجراءاتها داخل المناطق الشعبية ومنع التجمعات التي تساهم في انتشار الفيروس .

ونوه إلى ضرورة الاستمرار بتكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى انة سيتم إعادة تقييم القرارات حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا .

كما اهاب بالمواطنين الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والاقتصار على مغادرة المنزل في الحالات الضرورية والاستمرار بتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على أرواحهم وأرواح عوائلهم .