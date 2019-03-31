خلية الأزمة في ميسان تبحث مواجهة خطر الفيضانات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. ترأس محافظ ميسان علي دواي،اليوم الأحد، اجتماعاً لخلية الأزمات من اجل متابعة الإجراءات التي اتخذت بخصوص موجة الفيضانات والسيول .

وقال بيان عن مكتب المحافظ ان الاجتماع تمخض عن عدة إجراءات مهمة، مع مراجعة مقررات الاجتماع السابق والإجراءات المتخذة وضرورة تنفيذها.

وأشار الى ان دواي طالب بتهيئة وفتح مهرب كميت الفيضاني والإسراع في انجاز السدة الترابية في قضاء العمارة / حي المعلمين الجديد، كذلك السدة الترابية النظامية في قضاء الميمونة / حي النصر وفتح بوابات نهر العز فوراً وفتح وتحديد كسرة ناظم المرجانية، وناظم ام الفجل في ناظم الخمس لغرض تمرير المياه إلى نهر العز وكسر مهرب المصندك كخيار أخير في حالة تفاقم الأمر .

ودعا الى عمل معبر أنبوبي في (أبو عشرة) المتفرع من قناة الخمس وعمل تحويله وطريق بديل في الشارع الرئيسي من مصدر ناظم السويلمات في ناحية الخير

ونوه الى ضرورة تكتيف الجانب الأيمن لقناة رقم (4) لغرض فتحها وذلك لتمرير كمية كبيرة من الموجة الفيضانية إلى الاهوار الوسطى وحماية الأراضي الزراعية

ووجه دواي بتكثيف الجهود لحماية بعض القرى وإعداد مخيمات لإيواء المتضررين وتوجيه انذارات وتعهدات خطية بانتقال الساكنين في حوض الانهار لحمايتهم من ارتفاع مناسيب النهر وتضررهم بشكل مباشر

واكد ضرورة اسراع الحكومة الاتحادية بتخصيص مبالغ الطوارئ وأمور أخرى مهمة تسهم في الحد من الأزمة .

و طمأن البيان أبناء المحافظة بان الوضع سيكون تحت السيطرة، مطالبا بتوخي الحذر والانتباه لحين تجاوز حالة الإنذار . وتقرر بقاء خلية الأزمات واللجنة الفرعية لدرء الفيضان في انعقاد دائم .