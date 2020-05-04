خلية الأزمة : تعلن موعد تطبيق نظام الزوجي والفردي للمركبات في ظل كورونا

( المستقلة)… أعلن وزير الصحة ورئيس خلية الأزمة الخاصة بمواجهة وباء فيروس كورونا جعفر علاوي، الاثنين، عن رفع توصيات إلى لجنة الصحة والسلامة الوطنية بينها تقليص حظر التجوال الجزئي، فيما نوه إلى أن اليومين المقبلين سيشهدان تطبيق العمل بنظام الزوجي والفردي لحركة المركبات.

وقال علاوي في تصريح صحفي تابعته ( المستقلة) اليوم الاثنين ، إن “خلية الأزمة رفعت توصيات إلى لجنةالصحة والسلامة الوطنية من بينها تقليص حظر التجوال الجزئي الذي تم تطبيقه في الأسبوع الماضي“.

وأشار علاوي إلى أن “العودة إلى تطبيق الحظر الشامل مرتبط بالزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إذا تم تسجيل ذلك، والزيادة متوقعة لكن يمكن السيطرة عليها“.

وتابع وزير الصحة أن “تطبيق توصية العمل بنظام الزوجي والفرديلحركة السيارات سيتم خلال اليومين المقبلين“.( النهاية)