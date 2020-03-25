خلية الأزمة النيابية تطالب بتشديد العقوبات ضد غير الملتزمين بحظر التجوال

(المستقلة)..طالبت خلية الازمة النيابية ، مختلف تشكيلات القوات الامنية بما فيها قيادة عمليات بغداد بتشديد الاجراءات الموجودة في السيطرات ، ومحاسبة غير الملتزمين بفرض حظر التجوال والتاكيد على اغلاق الملاعب والمقاهي وعموم تجمعات الشباب ، مؤكدة ضرورة اعادة النظر بالاستثاءات الممنوحة لبعض الفئات بما يخص الحظر .

وشدد رئيس الخلية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عند زيارته مقر قيادة عمليات بغداد ،صحبة عدد من النواب، اليوم الاربعاء،على اهمية ان تكون الاجراءات المتبعة في جميع نقاط التفتيش والسيطرات سيما في مناطق شرق القناة بمستوى خطورة الوباء وسرعة انتشاره.

وأكد ان الحزم في الاجراءات المتبعة ونجاح خطة الحظر في العاصمة يكون على عاتق عمليات بغداد بالدرجة الاساس باعتبارها الجهة الماسكة للارض ، داعيا القيادة الى التعاون ” العاجل ” مع قيادة القوات المشتركة في تعزيز فرض حظر التجوال دون تهاون .

و حضر اللقاء النواب محمد رضا ال حيدر، وعلاء الربيعي ، وامجد العقابي وحمد الموسوي،واكتفاء الحسناوي ، وزينب الخزرجي ، ونسرين الوائلي.