خلية الأزمة : اجراءات وزارة الصحة جيدة للسيطرة على فيروس كورونا

المستقلة / – أكدت خلية الأزمة النيابية، أن إجراءات وزارة الصحة جيدة لغاية الآن للسيطرة على فيروس كورونا، فيما حذرت من موجة ثانية قد تتعرض لها البلاد، رجحت عودة الحجْر الجزئي في مناطق محددة.

وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد: إن “العراق يشهد قلة بالأعداد المسجلة إصابتها بفيروس كورونا، خلال الشهر الأخير على عكس الأشهرالماضية التي تجاوزت فيها أعداد الإصابات أكثر من 5 آلاف يومياً”.

وأضاف أن “المواطنين لم يلتزموا بالتعليمات الصحية، وخصوصا في المناطق التجارية كالمولات والشوارع والاسواق وحتى في المناطق الدينية، ومناطق المزارات، إذ أن نسبة الالتزام لاتتعدى 5 إلى 10 بالمئة، بالرغم من هذا فأن أعداد الإصابات قلت خلال الشهر الحالي”.

وأوضح أن “أغلب المواطنين أصبحت لديهم معرفة بالفيروس، وكيفية علاجه، وان هذا المرض يعتمد على المناعة الذاتية للمواطن، وبالتالي فان أغلب المصابين يعالجون أنفسهم داخل البيوت، من خلال حجر أنفسهم، بالإضافة إلى أن الكثير من المصابين لاتظهر عليهم الاعراض”.

وبين أن “إجراءات وزارة الصحة لغاية الآن جيدة، وتم تخصيص الكثير من الأسرَّة الإضافية، لاستيعاب المصابين، فضلاً عن توفير أغلب الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس”.

وعبر الموسوي عن “تخوفه من تعرض البلاد إلى موجة ثانية من فيروس كورونا ، فمن المتوقع ان نشهدها خلال الشهرين المقبلين”، مبيناً ان “هذه الموجة تعرضت لها أغلب البلدان الباردة، خصوصا المناطق الاوروبية”.

ولفت إلى أنه “في حالة عدم سيطرتنا على الفيروس، او شهدنا ارتفاعاً في عدد الاصابات ، ممكن ان نشهد بعض الاجراءات من خلال تقييد حركة المواطنين، والتشديد على الالتزام بالتعليمات الصحية”.

ولوح إلى “أمكانية ان نشهد حجْراً حزئياً، لاسيما في المناطق التجارية والدينية والاسواق، وتقييداً للحركة “، معبراً عن “أمله بأن لايصل العراق إلى هذه المرحلة”.