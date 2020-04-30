خلف : عبد المهدي سيطلع اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ على ملف اﻟمباحثات ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

المستقلة ..كشف اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، ان ﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء المستقيل اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات المسلحة ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ المهدي، قرر إﻃﻼع رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻜﺎﻇﻤﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وقال ﺧﻠﻒ، في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة اليوم الخميس ، إن “اﻟﻘﺮار ﻫﺪﻓﻪ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المكلف ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ المواضيع اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة لمتابعتها واﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة”.

واﺿﺎف ﺧﻠﻒ ان “اﻟﻌﺮاق ﻳﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ الملفات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت المتحدة اﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت المختلفة المعنية ﺑﻬﺬه الملفات ﻻﻧﻀﺎﺟﻬﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق المفاوضات”.

وبين ان “الملفات ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻣﻨﻲ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ المجالات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ المثبتة ﺿﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻃﺎر اﻟﺴﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ”.