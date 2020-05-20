خلفان: تحرير فلسطين سيكون على يد خليجي

نشر “ضاحي خلفان”، نائب قائد شرطة دبي، تغريدة عبر تويتر أثارت استياء متابعين، قال فيها إن تحرير فلسطين سيتم بعد 200 عام “على يد خليجي أمه فلسطينية”.

ورد مغردون بالسخرية من استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات الثلاث “طنب الكبرى” و”طنب الصغرى” و”أبو موسى”، وطالبوه بتحريرها أولا قبل الحديث عن فلسطين.

كما علق ناشطون ليبيون على تغريدته بالإشارة إلى ما يجري اليوم في ليبيا، حيث يتعرض “خليفة حفتر”، حليف أبو ظبي في البلاد، لهزائم متتالية من قبل الحكومة الشرعية.

وتتزامن تغريدة “خلفان”، الذي يعرف بإثارته الجدل من وقت لآخر، مع الحديث عن قرب ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة، أو أجزاء منها.