خلطة هندية لإخفاء الشيب المبكر

خلطة هندية لإخفاء الشيب المبكر

المستقلة /تعد مشكلة الشيب المبكر مزعجة، أحضرنا لكِ خلطة بسيطة من العلاجات الهندية القديمة والتي لا تعمل على إخفاء شيب الشعر فقط، بل تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته.

المكونات:

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحناء

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

ملعقة صغيرة من الزبادي

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الطريقة :

في وعاء عميق، تخلط كافة المكونات معاً للحصول على قوام متجانس.

يوزع الخليط الناتج على الشعر المبلل ويترك لمدة ساعتين إلى 4 ساعات للحصول على لون أغمق.

بعد مرور الوقت اللازم، يشطف الشعر بالماء الفاتر ويستخدم شامبو طبيعي غني بالعناصر المرطبة.

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