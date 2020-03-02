خلطة لتفتيح الجسم للعروس

المستقلة /تتبع العروس قبل زفافها روتيناً كاملاً للتخلص من كل مشكلات الجمال، وأهمها البقع الداكنة التي قد تهاجم الجسم في مناطق متفرقة مثل الإبط والكوع والركبة، ولأن الوقت السابق لحفل الزفاف يكون مكتظاً بالمهام، فالعروس بحاجة إلى روتين بسيط وفعال. إليك خلطات تفتيح جسم العروس بالكامل بحسب (سيدتي):

خلطات تفتيح جسم العروس

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الماء الفاتر.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات في وعاء مناسب، واخلطيها جيداً؛ لتحصلي على معجون كريمي.

دلكي الجسم بالخليط لعدة دقائق، ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة.

دلكي الجسم مرة أخرى؛ للتخلص من الخليط والجلد الميت.

اغسلي الجسم بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً؛ للحصول على نتائج مبهرة.

خلطة الكركم والحناء

المكونات:

ماء للعجن.

نصف كوب من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الحناء.

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي الكركم مع الحناء بالماء؛ حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

طبقي الخليط على جسمك، واتركيه حتى يجف.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر.

رطبي جسمك بزيت اللوز بعدها.

احرصي على تكرار الخلطة 3 مرات في الأسبوع.

خلطة الليمون والبرتقال

المكونات:

ليمونة واحدة.

ثمرة برتقالة.

٢ ملعقة من زيت الزيتون.

٢ ملعقة من زيت اللوز المر.

٢ ملعقة كبيرة من الملح.

خطوات التحضير والتطبيق:

قومي بتقطيع الليمون والبرتقال إلى مكعبات صغيرة.

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على جسمك مع التدليك قليلاً.

اتركي الخليط على الجسم لمدة ٣٠ دقيقة.

اغسلي جسمك بالماء الفاتر والليفة المغربية.

احرصي على تطبيق الخلطة مرتين أسبوعياً، وستلاحظين تبييض الجسم وتنعيمه سريعاً.