خلال 24 ساعة نجدة بغداد القبض على (952)حالة مخالفة و 22 سيارة مطلوبة

المستقلة/- أعلنت مديرية نجدة بغداد عن حصيلة ممارساتها الامنية للـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى اعتقال عدد من الأشخاص وضبط 29 سيارة مظللة.

وقالت المديرية في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس “ندرج ادناه الموقف التفصيلي لحصيلة الممارسة الأمنية التي اجرتها مديرية شرطة النجدة خلال 24 ساعة الماضية ضمن منطقة المنصور والزعفرانية وعموم محافظة بغداد واسفرت القبض على (952)حالة مخالفة للتعليمات”.

واوضحت أنه تم “القبض على شخص مطلوب وفق المادة 405 ق.ع ضمن منطقة المنصور، والقبض على شخص يحمل سلاحا غير مرخصا ضمن منطقة الزعفرانية، وايضا القبض على شخصين سوريين الجنسية ( اقامه منتهية) ضمن منطقة المنصور”.

وتابع انه تم “القبض على 22 سيارة مطلوبة ( ضبط مركبة+ حجز تنفيذي ) عموم بغداد، والقبض على 350 دراجة مخالفة للتعليمات، والقبض على 219 متسول ولعموم بغداد، والقبض على 160 سيارة مخالفة للتعليمات، والقبض على 90 شخص مخالفين لحظر التجوال، والقبض على 78 شخص مخمور ولعموم بغداد، وضبط 29 سيارة مظللة”، مؤكدا انه “تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور وحسب الاختصاص”. (النهاية)