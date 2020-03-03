خلال شهر.. الدفاع الأمريكية تتوقع تحول كورونا إلى وباء

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع المؤسسات في بلاده، لمدة 24 ساعة وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن بلاده في حالة حرب مع فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 34.

وذكرت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 2943 حالة عقب وفاة 31 حالة جديدة.