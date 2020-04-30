خلاف على ملكية (طاش ما طاش)

قال المخرج السعودي عامر الحمود، مدير جمعية الثقافة والفنون في الرياض، إن فكرة مسلسل “طاش ما طاش” تعود إليه، منوها أنه أنتج الموسم الأول والثاني من المسلسل من خلال شركته.

وأضاف عامر الحمود في تصريحات متلفزة عبر برنامج “يا هلا” الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي، أن كل ما تم إنتاجه من نسخ جديدة بالعمل بعد الموسمين الأول والثاني تم بدون إذنه مشددا على أنه لجأ للقضاء وحصل على حكم بالتعويض.

ورد عامر الحمود، على تصريح مواطنه الفنان عبدالله السدحان بشأن فكرة مسلسل “طاش ماطاش”، وأن ملكيته تعود لجهاز التلفزيون السعودي، وأن العمل ليس ملكا له أو للفنان ناصر القصبي أو غيرهما كي يتم إنتاجه مجددًا، فقال “الحمود” ساخرا : “عمل ملك التلفزيون السعودي يروح يشتغله في قناة تانية لمدة 20 سنة كيف؟ ليش ما عرف هالموضع سوى بعد توقف العمل .. ما قاله غير صحيح”.